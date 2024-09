Após ser retida no aeroporto de Paris, Paolla Oliveira diz que passaporte estava caído no avião

Depois de passar por um "perrengue chique" e ser retida no aeroporto de Paris, na França, por ter perdido seu passaporte, Paolla Oliveira revelou que o documento foi encontrado no chão do avião em que estava.

A atriz está na capital francesa a convite da grife Jean Paul Gaultier para Semana de Moda de Paris e está compartilhando sua rotina na viagem em suas redes sociais.

No domingo, 22, ela publicou um vídeo explicando que havia perdido seu passaporte durante a viagem. Na ocasião, a atriz ficou cinco horas no aeroporto, sem conseguir passar pelo posto de imigração, até que o problema fosse resolvido.

Nesta terça-feira, 24, ela publicou outro vídeo relembrando e brincando com a situação, no qual contou que o passaporte estava na aeronave. "O fatídico dia", escreveu, na legenda. Assista aqui .

Lembre a situação

Paolla revelou nos seus stories do Instagram no domingo, 22, que ficou detida no aeroporto de Paris: "Perdi o passaporte. Estou presa no aeroporto de Paris, suando de nervoso. Tem uma polícia que não me deixa passar para lá. E ali tem outra polícia que não me deixa voltar de onde eu vim. Será que a gente não podia usar aquele artifício do Tiktok que faz assim: 'Pá!'? E aí aparece lá do outro lado", brincou.

Depois do problema ser resolvido, ela voltou às redes sociais para tranquilizar os fãs. "Cinco horas depois, minha gente, depois do desespero, de muita promessa para São Longuinho e para todos os deuses que eu saiba - e que eu ainda vou ter que pagar... Imagina! Ameaça de ser deportada para o Brasil."

Em entrevista ao Estadão na segunda, 23, enquanto se arrumava para a festa de lançamento da nova fragrância Divine Le Parfum, de Jean Paul Gautier, a artista explicou que agora acha graça do "perrengue chique" que enfrentou.

"Foi engraçado porque a gente se prepara tanto para momentos como esse, e aí a realidade chega para nos lembrar que nem tudo está sob nosso controle. Brinquei com o 'perrengue chique' porque, apesar do contratempo, estava em um dos lugares mais lindos do mundo", explicou.