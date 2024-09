São Paulo e Botafogo jogam por vaga na semifinal da Libertadores

Após o um empate sem gols na primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores, São Paulo e Botafogo voltam a se enfrentar, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (25), para decidir quem avança para as semifinais da competição. O confronto, realizado no estádio do Morumbis, em São Paulo, contará com a transmissão da

O São Paulo chega ao confronto desta quarta tentando deixar para trás a fraca atuação no estádio Nilton Santos na última semana. Naquela oportunidade, o Tricolor até segurou a igualdade de 0 a 0, mas sofreu 22 finalizações durante a partida.

Pensando na partida de volta da Libertadores, o técnico Luis Zubeldía poupou muitos titulares diante do Inter no Brasileiro (apenas Lucas Moura e Bobadilla começaram o jogo), mas o resultado foi um revés de 3 a 1 para o Colorado em pleno Morumbis.

Com isso, o Tricolor praticamente ficou fora da briga pelo título do Brasileiro, o que aumenta ainda mais a importância de uma classificação na Libertadores. “Sabemos o que representa a Libertadores. Todos sabem, jogadores, estafe, dirigentes, torcedores e eu. É muito importante a Libertadores e, até o momento, estamos competindo bem e desejamos chegar o mais longe possível”, declarou Zubeldía em entrevista coletiva.

Na partida desta quarta o São Paulo deve ter força máxima. A única dúvida é entre Luciano e Willian Gomes no ataque. Assim, o Tricolor deve iniciar com: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e William Gomes (Luciano); Calleri.

Do outro lado do gramado estará um Botafogo muito motivado. Líder do Brasileiro e vindo de uma vitória de 1 a 0 sobre o Fluminense, a equipe de General Severiano confia que, mesmo fora de casa, pode vencer para retornar a uma semifinal de Libertadores (feito que não alcança desde 1963).

Em entrevista coletiva após o triunfo sobre o Tricolor das Laranjeiras, o técnico Artur Jorge revelou que o objetivo de sua equipe nessa temporada é conquistar tanto o Brasileiro como a Libertadores: “Não temos gordura. A margem é curta. Estamos competindo em duas competições que queremos, o Brasileirão e a Libertadores”.

Assim como o São Paulo, o Botafogo não tem desfalques. Vitinho, Bastos, Alex Telles, Thiago Almada e Igor Jesus, poupados na última rodada do Brasileiro, retornam ao time, que deve entrar em campo com: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus.

Quem avançar entre São Paulo e Botafogo enfrenta na semifinal da Libertadores o vencedor de Peñarol (Uruguai) e Flamengo, que voltam a medir forças na próxima quinta-feira (26). Na ida os uruguaios triunfaram por 1 a 0.

