Por que Usher excluiu tuítes do mentor, Diddy, após prisão? O rapper explica

O cantor e compositor Usher se pronunciou depois que centenas de suas postagens foram removidas do X (antigo Twitter) no último domingo, 22. A remoção dos tuítes gerou especulação por coincidir com a prisão de Sean "Diddy" Combs, amigo de Usher há 30 anos e uma espécie de mentor para sua carreira. Diddy foi preso na última semana acusado de crimes que incluem tráfico sexual, agressão, extorsão federal e associação criminosa.

"A conta foi hackeada e todos vocês acreditaram nisso! Vejo vocês hoje à noite no Intuit Dome", escreveu Usher, que se apresentaria no local. De acordo com a imprensa internacional, celebridades envolvidas com o produtor estariam com medo de serem presas.

Usher chegou a morar com Diddy quando tinha 14 anos, e o produtor tinha, inclusive, sua tutela legal. Em 2016, Usher contou ao The Howard Stern Show que foi para lá para "ver o estilo de vida". Ele compartilhou experiências relacionadas a festas promovidas pelo rapper. "Não sei se eu poderia me permitir e entender o que eu estava vendo. Era bem selvagem. Estavam acontecendo coisas muito curiosas, e eu não necessariamente entendia", explicou.

Quando Stern perguntou se ele enviaria seu filho para um acampamento organizado por Diddy, Usher foi categórico: "De jeito nenhum."

Festas de Diddy com famosos nus

Em um episódio do reality show Keeping Up With the Kardashians de 2014, Khloé Kardashian comentou sobre uma das festas promovidas por Diddy com convidados famosos. Supostamente, drogas eram dadas aos convidados para que eles não lembrassem do que teria acontecido durante supostas orgias.

No episódio, chamado Secrets of a Double Life, Khloé conta para a irmã Kourtney que pessoas estavam "de bunda de fora" no evento.

"Então, quem esteve com você neste fim de semana?", perguntou Kourtney. "Vários de meus amigos", respondeu Khloé, citando os nomes de Diddy, Quincy [Combs,] Justin Bieber e French Montana.

"Ainda não fui dormir. Eu entrei no avião às 5h30 da manhã. Acho que metade das pessoas estavam nuas nessa festa", completou Khloé, que ainda acrescentou que a irmã "teria adorado".

Em outro momento do episódio, Khloé repreende uma amiga, Khadijah Haqq, para que não falasse sobre as pessoas que conheceu durante a festa: "Pare. Pare de falar", disse a Kardashian, que insistiu mesmo após a amiga dizer que não havia revelado nada.