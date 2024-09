Boninho e Ana Furtado arrematam joia de Hebe Camargo em leilão beneficente

Boninho e Ana Furtado participaram de um leilão beneficente com outras personalidades na terça-feira, 24. O casal arrematou uma joia que pertenceu à Hebe Camargo (1929-2012), um colar de pérolas, e comemorou nas redes sociais.

O objetivo do evento, que celebrou os 10 anos do Instituto Vencer o Câncer, era arrecadar fundos para o combate à doença.

Também estavam presentes Fernanda Paes Leme, Simony, Celso Portiolli e Ana Maria Braga.

Ao conquistar o acessório, a apresentadora pulou de alegria com a aquisição, e logo o colocou no pescoço. No Instagram, compartilhou fotos da noite. "Tive a oportunidade de participar de um leilão e arrematei uma peça muito especial: um colar lindo que foi da nossa querida e saudosa Hebe Camargo", escreveu.

A postagem inclui um vídeo do momento em que o casal compra o colar, que mostra Ana contente e, o marido, risonho.

Boninho também publicou cenas do evento em seu perfil.

Hebe morreu em setembro de 2012, aos 83 anos. Anos antes, enfrentou o tratamento contra um câncer no peritônio.

Ana Furtado anunciou, em novembro do ano passado, que está curada do câncer de mama. O médico oncologista Fernando Maluf, cofundador do Instituto Vencer o Câncer, foi quem tratou a apresentadora por cinco anos. Ele aparece nos registros feitos pelo casal na noite de terça.

O diagnóstico de Ana foi feito em 2018. Após realizar uma cirurgia para a retirada do tumor e submeter-se ao tratamento pós-cirúrgico, incluindo quimioterapia, a apresentadora alcançou a remissão da doença.