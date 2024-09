Quando acaba o calor em SP? Saiba data da próxima frente fria

Uma frente fria que passa neste momento pelo Sul do Brasil deve alcançar até o Mato Grosso ao longo do fim de semana. Isso tem o potencial de derrubar as temperaturas na região Centro-Sul do País, de acordo com as empresas de meteorologia Climatempo e MetSul.

A mudança ajudará a diminuir o calorão - cinco capitais registram recordes de temperatura nesta semana - e levará chuva ao Pantanal, que tem sofrido com queimadas.

Nas últimas semanas, a combinação de baixa umidade com calor acima da média tem causado um aumento de incêndio, elevado a poluição do ar e também a incidência de problemas respiratórios. O País sofre com a pior estiagem das últimas sete décadas, desde o início da série histórica da medição federal.

Mas o alívio nos termômetros deve durar pouco: a expectativa é de que a chuva retorne na semana que vem.

A cidade de São Paulo, que bateu dois recordes seguidos de maior temperatura máxima já registrada no ano nesta terça, 22, e na quarta-feira, 25 (com 35,4ºC e 35,9ºC,) deve ver os termômetros despencarem na noite desta sexta-feira, 27.

Segundo a MetSul, haverá mudança nos ventos e a temperatura entrará em declínio na segunda metade do dia, terminando com 16ºC ou 17ºC à noite.

No fim de semana, as mínimas ficam entre 15ºC e 16ºC em São Paulo. As máximas, durante a tarde, devem ficar entre 21ºC a 22ºC no sábado e em torno de 25ºC no domingo.

Conforme a Climatempo, a mudança no tempo virá acompanhada de pancadas de chuva na sexta. No sábado, 28, há possibilidade de garoa. Já no domingo, 29, a previsão é de que não chova.

"No começo da semana que vem, ar muito quente retorna com forte a intenso calor", diz a MetSul. "O enfraquecimento das altas temperaturas será mais evidente nos Estados da faixa Centro-Sul do País ao longo do final de semana, mas os modelos meteorológicos indicam que o calor pode retornar na próxima semana, afetando novamente diversas regiões", afirma a Climatempo.

Restante do País

O alerta para tempestades intensas se estende do norte do Rio Grande do Sul ao sul de Mato Grosso do Sul. "O Estado gaúcho, em particular, enfrenta o risco de temporais com volumes elevados de chuva e potencial para granizo nas áreas centrais. Em outras regiões, como o oeste do Mato Grosso e o centro do Paraná, a previsão é de chuvas moderadas a fortes ao longo do dia", diz a Climatempo.

A previsão é de chuva a partir desta quinta-feira no Sul do País e no fim de semana no Centro-Oeste. Pode haver queda de granizo, raios e ventanias por conta das instabilidades atmosféricas provocadas pelo choque entre o ar quente e o ar frio.

No Norte e Nordeste, as condições de calor permanecem ao longo dos próximos dias.