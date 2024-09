Anitta posta foto com novo namorado, ex-jogador do Flamengo

Anitta surpreendeu seus seguidores nesta quinta-feira, 26, ao postar foto em clima de romance com Vinícius Souza, ex-jogador do Flamengo. "Parece um mês, mas é apenas o meu final de semana", escreveu na legenda.

O atleta também publicou fotos com a cantora, que está solteira desde 2022. Nos registros é possível ver a cantora dando um beijo na bochecha de Vinícius, os dois conversando com os rostos próximos e em jantares românticos.

"Colecionando momentos", diz a legenda do álbum de fotos. No início da Semana de Moda de Paris, Anitta foi vista de mãos dadas com o novo namorado. O casal foi um dos assuntos mais comentados das redes sociais.

Seguidores não deixaram as fotos passarem batidas. "Amei a diva assumindo o boy", comentou uma. "Está apaixonada, né?", questionou outra. No Instagram da cantora, o jogador de futebol comentou: "Maravilhosa e amo".