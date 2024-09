Governo vai acionar seguro-defeso para famílias do Norte e Nordeste atingidas por seca

O ministro do Trabalho em exercício, Chico Macena, reforçou nesta sexta-feira, 27, que a pasta vai acionar o seguro-defeso para famílias do Norte e Nordeste afetadas pela seca. Além disso, ele reiterou que o governo vai facilitar o acesso a crédito dos setores que foram atingidos pelas queimadas, a exemplo das ações adotadas em prol do Rio Grande do Sul.

"É uma preocupação com relação ao emprego, de todo o governo, na Casa Civil tem um grupo de trabalho para adotar as medidas necessárias (por causa da seca e queimadas). Vamos acionar o seguro-defeso para proteção das famílias no Norte e Nordeste que foram afetadas (pela seca) e outras medidas através de iniciativas para facilitar crédito de setores que foram afetados (pelas queimadas), a exemplo do que aconteceu no Rio Grande do Sul", disse durante do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) referente ao mês de agosto.