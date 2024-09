Maggie Smith morreu exatamente 1 ano após Michael Gambon, o Dumbledore de 'Harry Potter'

Maggie Smith, conhecida por interpretar Minerva McGonagall na famosa saga, morreu nesta sexta-feira, 27, exatamente um ano depois da morte de Michael Gambon, que deu vida à Alvo Dumbledore nos filmes da franquia.

A notícia da morte da atriz foi confirmada pelos seus filhos, Chris Larkin e Toby Stephens, em um comunicado divulgado pelo Guardian. "Ela morreu pacificamente no hospital nesta manhã de sexta-feira, 27 de setembro. Uma pessoa intensamente reservada, ela estava com amigos e familiares no final. Ela deixa dois filhos e cinco netos amorosos que estão arrasados com a perda de sua extraordinária mãe e avó."

Já Michael Gambon morreu no ano passado após uma crise de pneumonia. "Estamos arrasados em anunciar a perda de Sir Michael Gambon. Amado marido e pai, Michael morreu pacificamente no hospital com sua esposa Anne e seu filho Fergus ao lado de sua cama", dizia nota feita pela família do ator.

Os dois atuaram juntos em quatro filmes da saga: Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Harry Potter e o Cálice de Fogo, Harry Potter e a Ordem da Fênix e Harry Potter e o Enigma do Príncipe.

O ator passou a fazer parte do elenco da saga após a morte de Richard Harris, que interpretou Dumbledore nos dois primeiros filmes da saga, Harry Potter e a Pedra Filosofal e Harry Potter e a Câmara Secreta.