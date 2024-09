Cebds lidera adesão de 54 empresas brasileiras a metas climáticas mais ambiciosas

Cinquenta e quatro empresas brasileiras, lideradas pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (Cebds), assinaram um pacto global por metas climáticas mais ambiciosas, informou a entidade nesta sexta-feira. Batizado de "Chamada à Ação", o documento faz parte dos esforços globais para fortalecer as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), e foi divulgado pelo Cebds durante a Semana do Clima em Nova York.

A iniciativa defende políticas de implementação mais claras, estímulo a investimentos e a ampla participação do setor privado, além de destacar demandas específicas para a NDC brasileira. Entre as empresas estão Natura, Nestlé, Siemens Energy e Itaú, membros do Cebds, além de Vale, Braskem, JBS, B3, Eneva, entre outras.

O objetivo é convocar as empresas a intensificarem seus esforços com planos de transição corporativa ousados, destacou o Cebds, estabelecendo metas claras e investindo no futuro "para alcançar objetivos climáticos e de preservação da natureza ambiciosos."

"Como presidente do G20 e anfitrião da COP 30, o Brasil tem o papel de liderar esforços em direção à ambição climática global. Precisamos agir agora para estruturar políticas como o Plano de Transformação Ecológica, o Plano Clima, o Mercado de Carbono Regulado e a Política Nacional de Transição Energética, garantindo que estejam alinhadas com a próxima NDC", afirmou em nota a presidente do Cebds, Marina Grossi.

A iniciativa das empresas brasileiras apoia um movimento global por NDCs ambiciosas e que possibilitem maior investimento, e que tem o apoio do Cebds em colaboração com o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD) e a Coalizão We Mean Business (WMBC).

NDCs

Segundo o Global Stocktake (GST), uma avaliação global da ONU para monitorar e avaliar a implementação dos objetivos de longo prazo do Acordo de Paris (2015), as NDCs atuais, mesmo se implementadas, não são capazes de alcançar a meta mínima de limitar o aumento da temperatura global a 1,5ºC.

A proposta atual do Brasil é reduzir as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) em 48% até 2025 e 53% até 2030, em comparação com as emissões de 2005. Novas metas devem ser apresentadas até fevereiro de 2025.

Apenas 13% das NDCs atualizadas em 2021 mencionaram a participação do setor privado, informou o Cebds. Segundo a entidade, a revisão das NDCs é "uma oportunidade única" para as empresas se associarem aos governos e criarem planos sólidos e viáveis.

"O Cebds defende políticas e um ambiente regulatório que ofereçam estabilidade, previsibilidade e uma direção clara para inspirar o setor empresarial a se comprometer e investir cada vez mais em iniciativas climáticas e de natureza, possibilitando uma transição justa e equitativa para uma economia de carbono zero", finalizou a entidade.