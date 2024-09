Agência Brasil, Radioagência e Nacional são finalistas do prêmio Sbim

Na categoria Texto para internet, a Agência Brasil é uma das três finalistas com a reportagem Racismo afasta negros e indígenas da vacinação. O trabalho tem reportagem de Vinicius Lisboa e edição de Juliana Andrade e encerrou a série especial 50 anos de Vacinas para Todos, que homenageou as cinco décadas do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e analisou em mais de 30 matérias seus desafios, vitórias e futuro.

"O Programa Nacional de Imunizações, com o tamanho e o sucesso que tem, é a principal conquista civilizatória do povo brasileiro. Fizemos um grande esforço para pautar seus desafios e conquistas no ano passado, e é muito gratificante ver esse trabalho ser reconhecido por instituições com tanta credibilidade", disse Lisboa.

O podcast Sala de Vacina, da Radioagência Nacional, foi escolhido como finalista na categoria Áudio e vídeo. Com cinco episódios, disponíveis no Spotify, YouTube e no site da Radioagência, o trabalho liderado pelas jornalistas Tâmara Freire e Sumaia Vilela explica como as vacinas funcionam, os avanços que proporcionaram e também os desafios para que continuem a salvar vidas.

"A desinformação anti-vacina é um dos maiores problemas de saúde pública atualmente. O podcast explica como as vacinas foram criadas, porque elas são seguras e como elas mudaram a história mundial, além de alertar pra catástrofe causada pela diminuição dos índices. É uma honra ter esse trabalho reconhecido pela Sociedade Brasileira de Imunizações", conta Tâmara Freire.

O trabalho também teve a colaboração de Vinicius Lisboa, Jailton Sodré, Beatriz Arcoverde, Tony Vilela, Liliane Farias, Raissa Saraiva, Caroline Ramos, Lorena Veras, Daniel Hiroshi, Felipe Leits, Fernando Miranda e outros profissionais da equipe de operação de áudio e interpretação em libras da EBC.

A premiação será realizada em São Paulo, na próxima sexta-feira (4), quando será conhecida a ordem de classificação dos três trabalhos de cada categoria.