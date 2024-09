Karim Aïnouz inicia filmagens de 'Rosebush Pruning', seu segundo filme internacional

Poucas semanas depois de lançar, o diretor e roteirista brasileiro Karim Aïnouz já está rodando o seu próximo filme, intitulado. Para o projeto, seu segundo longa internacional, depois de(2023), o cineasta se aliou a Efthimis Filippou, roteirista de filmes de Yorgos Lanthimos como

Anteriormente, o longa havia sido anunciado com Kristen Stewart (Crepúsculo) e Josh O'Connor (Rivais), mas os dois foram substituídos por Riley Keough (Daisy Jones & The Six) e Callum Turner (Mestres do Ar), respectivamente. O elenco é liderado por Elle Fanning, de Malévola e The Great, e contará também com Jamie Bell (Rocketman), Lukas Gage (The White Lotus) e Pamela Anderson (Baywatch).

Sem revelar detalhes da trama, o diretor tocou em alguns temas que serão abordados em Rosebush Pruning: "Estou muito animado para dar vida a este roteiro audacioso e instigante, que desafia nossas noções de família tradicional e de patriarcado, com este brilhante elenco de atores que admiro há muito tempo".

Após várias colaborações com Aïnouz, Hélène Louvart (A Vida Invisível, Firebrand e Motel Destino) assina novamente a direção de fotografia.

O mais recente longa de Aïnouz, Motel Destino, estreou na Competição de Cannes em maio de 2024, após os sucessos anteriores Firebrand (Competição de Cannes 2023) e A Vida Invisível, vencedor do prêmio principal da mostra Un Certain Regard em Cannes 2019 e de mais de 50 prêmios em todo o mundo.