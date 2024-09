Rádio Nacional transmite jogo do líder Botafogo contra o Grêmio

O Botafogo tenta manter a liderança com folga na Série A do Campeonato Brasileiro diante do Grêmio, a partir das 21h (horário de Brasília) deste sábado (27) no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Atransmite ao vivo o confronto válido pela 28ª rodada da competição.

Ocupando a primeira posição da classificação com 56 pontos, três a mais do que o vice-líder Palmeiras (que também joga neste sábado, mas a partir das 18h30 contra o Atlético-MG), o Alvinegro de General Severiano tenta emplacar a quarta vitória consecutiva no Brasileiro, o que, independente de outros resultados, lhe manteria com uma folga na liderança.

Segundo o técnico português Artur Jorge, um dos fatores que explica o grande momento do Botafogo, que nesta semana avançou para a semifinal da Copa Libertadores, é a força mental. “Não tenho dúvida da força mental do Botafogo. Sei a equipe que tenho. Tenho plena confiança do que somos capazes de fazer. Não me assusta o que quer que seja. Quero extrair o melhor de cada um. Não peço nada de sobrenatural, apenas que cada um dê a última gota de suor e sangue”, declarou o treinador após a vitória de 1 a 0 sobre o Fluminense na última rodada do Brasileiro.

O adversário do Alvinegro será um Grêmio em meio a uma crise. Após derrota por 2 a 1 para o Criciúma em Porto Alegre, o time gaúcho está em situação incômoda na classificação, na 14ª colocação, com 31 pontos, apenas três a mais do que o Corinthians, a primeira equipe dentro da zona do rebaixamento.

Para a partida o Grêmio tem o desfalque de uma de suas principais peças, o meia-atacante venezuelano Soteldo, que não foi relacionado por estar com desgaste muscular. A tendência é que o técnico Renato Gaúcho opte pela entrada de Aravena. Assim, o Grêmio deve iniciar a partida com: Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Edenilson, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

Série B na TV Brasil

Já a TV Brasil abre espaço neste sábado para a Série B do Campeonato Brasileiro, com a disputa, a partir das 17h, do confronto entre o Vila Nova e o Botafogo-SP no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia.

Para o Tigre, que começa a 29ª rodada na 5ª posição com 45 pontos, uma vitória pode representar a entrada na zona de acesso para a Série A. Já a Pantera, que é a 15ª colocada com 31 pontos, joga para se afastar da zona de rebaixamento.