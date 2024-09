SP reabre 69 parques, incluindo o Cantareira, após interdição por risco de queimadas

O governo de São Paulo vai reabrir 69 dos 81 parques e áreas de conservação que foram fechados para acesso de visitantes desde o dia 1º de setembro por conta do risco de incêndios florestais. O Estado enfrenta uma das piores secas dos últimos anos, com crise de abastecimento de água no interior. A capital paulista chegou a ficar em primeiro lugar no ranking internacional de cidades com pior qualidade do ar por dois dias seguidos.

A partir da segunda-feira, 30, já será possível visitar o Parque Estadual da Cantareira e as áreas de uso público sob concessão no Parque Estadual Campos do Jordão (trilhas permanecerão fechadas). Assim como o Parque Estadual Serra do Mar, tanto no núcleo Cunha, quanto no Santa Virgínia, entre outras unidades de conservação administradas pela Fundação Florestal.

"A decisão foi tomada após uma reunião do gabinete de crise do Governo e baseia-se nas condições climáticas previstas para os próximos dias e no grau de risco de incêndios florestais", afirma a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil).

Outras 13 unidades de conservação permanecerão fechadas pelo menos até 12 de outubro. "São parques localizados em áreas sem chuva e com focos de incêndio no entorno, que exigem ainda dedicação intensiva para evitar queimadas", diz a pasta. É o caso do Parque Estadual Furnas do Bom Jesus e a Estação Ecológica Valinhos.

Atividades de ecoturismo só poderão ser feitas desde que não haja risco ao visitante no dia, por isso, é importante consultar o parque antes sobre o funcionamento, caso este seja o objetivo da visita. Alguns parques adotaram regime de horário diferente para a operação do ecoturismo. Outros permanecem com alguns atrativos ou trilhas fechadas, como é o caso do Campos de Jordão.

"As equipes da Fundação Florestal seguem dedicadas ao monitoramento, combate aos focos de incêndio e à sensibilização das comunidades do entorno. Em caso de aumento no risco ou ocorrências de incêndio, as Unidades de Conservação poderão ser fechadas novamente para garantir a segurança dos visitantes", diz Rodrigo Levkovicz, diretor-executivo da Fundação Florestal.

Queimadas devastam parques

Como mostrou o Estadão, o núcleo Cabuçu, no Cantareira, na região metropolitana de São Paulo, teve a entrada proibida em 5 de setembro para combate às chamas que se alastraram pela região e atingiram áreas de Guarulhos, Mairiporã e da capital.

O problema não atinge só São Paulo. Em Brasília, o Parque Nacional perdeu 2 mil hectares de vegetação, segundo o ICMBio, entre os dias 15 e 16 de setembro por conta de queimada. A área equivale a 5% do total do parque.

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, foi fechado na última quinta-feira, 26, por causa de um novo incêndio florestal próximo à Vila de São Jorge. Os visitantes, incluindo os que estavam na área de acampamento das Sete Quedas, foram retirados pela equipe da concessionária Parquetur.

No início do mês, um incêndio também já havia destruído 10 mil hectares do parque, no nordeste de Goiás, entre os municípios de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Teresina de Goiás, Nova Roma e São João d'Aliança.

Confira lista de unidades de conservação de SP que serão reabertas no dia 30 de setembro:

Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Leopoldo Couto Magalhães;

Estação Ecológica (EE) Angatuba;

Estação Ecológica (EE) Assis;

Estação Ecológica (EE) Avaré;

Estação Ecológica (EE) Caetetus;

Estação Ecológica (EE) Itaberá;

Estação Ecológica (EE) Itapeti;

Estação Ecológica (EE) Itapeva;

Estação Ecológica (EE) Itirapina;

Estação Ecológica (EE) Marília;

Estação Ecológica (EE) Mata do Jacaré;

Estação Ecológica (EE) Noroeste Paulista;

Estação Ecológica (EE) Paranapanema;

Estação Ecológica (EE) Paulo de Faria;

Estação Ecológica (EE) Ribeirão Preto;

Estação Ecológica (EE) Santa Bárbara;

Estação Ecológica (EE) Santa Maria;

Estação Experimental (EEX) Araraquara;

Estação Experimental (EEX) Bauru;

Estação Experimental (EEX) Bento Quirino;

Estação Experimental (EEX) Buri;

Estação Experimental (EEX) Casa Branca;

Estação Experimental (EEX) Itapetininga;

Estação Experimental (EEX) Itapeva;

Estação Experimental (EEX) Itararé;

Estação Experimental (EEX) Itirapina;

Estação Experimental (EEX) Jaú;

Estação Experimental (EEX) Luis Antônio;

Estação Experimental (EEX) Mogi Mirim;

Estação Experimental (EEX) Paraguaçu Paulista;

Estação Experimental (EEX) Santa Rita do Passa Quatro;

Estação Experimental (EEX) São José do Rio Preto;

Estação Experimental (EEX) São Simão;

Floresta Estadual (FE) Assis;

Floresta Estadual (FE) Guarulhos;

Floresta Estadual (FE) Noroeste Paulista;

Floresta Estadual (FE) Pederneiras;

Floresta Estadual (FE) Santa Bárbara;

Floresta Estadual (FE) Serra D'Água;

Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade (FEENA);

Floresta de Angatuba;

Floresta de Avaré I;

Floresta de Avaré II;

Floresta de Bebedouro;

Floresta de Botucatu;

Floresta de Cajuru;

Floresta de Manduri;

Floresta de Paranapanema;

Floresta de Piraju;

Monumento Natural (MONA) Mantiqueira;

Monumento Natural (MONA) Pedra do Baú (3h às 11h: Pedra Ana Chata - acesso Trilha do Chico Bento; Pedra do Baú; e Trilha do Chico Bento - Face Norte - Pedra do Baú; 8h às 12h: Bauzinho; Trilha do Mirante; fechada: Roteiro das 3 Pedras);

Monumento Natural (MONA) Pedra Grande (acesso somente pela estrada; não permitido acesso as trilhas e Pedra da Baleia);

Parque Estadual (PE) Aguapeí (exceto Trilha dos Angicos);

Parque Estadual (PE) Águas da Billings;

Parque Estadual (PE) Águas da Prata;

Parque Estadual (PE) Assessoria da Reforma Agrária;

Parque Estadual (PE) Campos do Jordão (trilhas fechadas e áreas de uso público sob concessão abertas);

Parque Estadual (PE) Jaraguá (exceto Trilha do Pai Zé);

Parque Estadual (PE) Juquery;

Parque Estadual (PE) Mananciais Campos do Jordão;

Parque Estadual (PE) Morro do Diabo (exceto Trilha do Paranapanema);

Parque Estadual (PE) Porto Ferreira (das 8h às 13h);

Parque Estadual (PE) Rio do Peixe (exceto Trilha da Capivara e Trilha da Casa Amarela - Estrada da Capivara);

Parque Estadual (PE) Serra do Mar - Núcleo Cunha;

Parque Estadual (PE) Serra do Mar - Núcleo Santa Virgínia;

Parque Estadual (PE) Cantareira - Núcleo Cabuçu;

Parque Estadual (PE) Vassununga;

Reserva Biológica (ReBio) Mogi-Guaçu;

Refúgio de Vida Silvestre (RVS) Aimorés.

Unidades que permanecerão fechadas pelo menos até 12 de outubro:

Estação Ecológica (EE) Bananal;

Estação Ecológica (EE) Barreiro Rico;

Estação Ecológica (EE) Bauru;

Estação Ecológica (EE) Ibicatu;

Estação Ecológica (EE) Jataí;

Estação Ecológica (EE) Mogi-Guaçu;

Estação Ecológica (EE) Valinhos;

Estação Experimental (EEX) Mogi-Guaçu;

Estação Experimental (EEX) Tupi;

Floresta de Batatais;

Parque Estadual (PE) Furnas do Bom Jesus;

Parque Estadual (PE) Itaberaba;

Parque Estadual (PE) Itapetinga.