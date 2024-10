PMs são presos por levarem dinheiro e relógio de motorista de Porsche em SP

Dois policiais militares foram presos no último final de semana sob a suspeita de levarem dinheiro e um relógio de um motorista de uma Porsche, autuado por conduzir o carro de luxo sem a placa. O motorista do veículo teria feito uma denúncia à Corregedoria da Polícia Militar.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que os PMs foram levados ao Presídio Romão Gomes. Os suspeitos não tiveram a identidade revelada. "A Polícia Militar repudia a ação criminosa e atuará para os policiais serem punidos com rigor e celeridade".

Os policiais, usando motocicletas, teriam abordado o dono da Porsche na Avenida Marcelino Bresciani, em Caieiras, região metropolitana de São Paulo. O veículo estaria sem as placas. Não há informações detalhadas sobre o episódio, mas os policiais teriam pegado um relógio de luxo da marca Patek Philippe e certa quantia de dinheiro.

A equipe da Corregedoria localizou os agentes no mesmo município. Durante a revista, foram localizados o relógio e o dinheiro em espécie: R$ 855 com um dos agentes, além de R$ 604 com o outro suspeito.

Na segunda-feira, 30, o juiz converteu a prisão dos suspeitos em preventiva após audiência de custódia no Tribunal de Justiça Militar.