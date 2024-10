James Dean ganhará cinebiografia baseada em livro de memórias sobre seu romance gay

James Dean será o próximo ícone de Hollywood a ganhar uma cinebiografia, e o filme será baseado no livro de memórias Surviving James Dean, de William Bast. Publicada em 2006, a obra reconta os anos de romance entre os dois, entre 1949 e 1955.

Comandada por Guy Guido (Madonna + The Breakfast Club) a cinebiografia pretende passar pelos cinco anos antes da morte de Dean em um acidente de carro. De acordo com Bast, os dois se conheceram no programa de teatro da Universidade da Califórnia (UCLA) e se tornaram companheiros de quarto, amigos e, eventualmente, amantes. O escritor também descreve a manutenção do romance em segredo, para não prejudicar os anos de estrelato de Dean em Hollywood.

"Eu sou um fã e historiador de James Dean desde que tenho 18 anos, então eu sabia deste 'amigo' mesmo na época em que a máquina de Hollywood escondia estas informações", comentou Guido à revista The Hollywood Reporter. "Como cineasta, eu amo contar a história da vida de uma celebridade em sua época de amadurecimento. Como um homem gay, sou atraído pela história única de Bast", disse.

Surviving James Dean está em fase inicial de desenvolvimento e Guido está, atualmente, procurando produtoras para o projeto. De acordo com o diretor, a escolha do elenco também já está em processo.

O livro Surviving James Dean ainda não foi publicado no Brasil.