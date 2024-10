'Rivais': Filme com Zendaya tenista chega ao streaming; saiba onde assistir

Rivais, filme do diretor italiano Luca Guadagnino protagonizado por Zendaya, já está disponível para streaming. O título chegou ao catálogo do Prime Video nesta terça-feira, 1º de outubro.

A trama é centrada em atletas de tênis de alta performance que vivem um triângulo amoroso. A tenista prodígio Tashi, personagem de Zendaya, vê a carreira desmoronar após uma lesão. Ela é casada e treinadora de Art (Mike Faist), um campeão em má fase.

Art costumava ser melhor amigo de Patrick (Josh O'Connor). Este, por sua vez, é um jogador fracassado que implora pela ajuda da jovem, desenterrando dramas do passado.

O italiano Luca Guadagnino é também conhecido pelos longas Me Chame Pelo Seu Nome (2017) e Até os Ossos (2022). Seu novo trabalho, o filme Queer, foi exibido no Festival de Veneza em setembro. Ovacionado, o longa é protagonizado por Daniel Craig e conta com ator brasileiro no elenco.