Ponte JK receberá 1º evento internacional de high diving no Brasil

A Ponte JK, em Brasília, será palco, a partir do dia 11 de outubro do primeiro evento internacional de high diving (modalidade derivada dos saltos ornamentais, que integra o programa do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos desde 2013) sediado no país, com provas da Copa do Mundo e do Mundial Júnior da modalidade, anunciou a Saltos Brasil nesta terça-feira (1).

“É uma sensação única saltar de um dos cartões-postais de Brasília. Saltei dos 15 metros de altura em 2023 e agora vou também dos 27 metros. Será diferente desta vez por não ser treinamento, e sim uma competição de altíssimo nível”, declarou Miguel Cardoso, que, durante a preparação para o Campeonato Pan-americano Júnior de high diving, teve a oportunidade de saltar da Ponte JK em um treinamento organizado pela Saltos Brasil.

Na competição que irá até o dia 13 de outubro, o Brasil será representado por sete atletas: Jaki Valente, Paty Valente e Jucelino Júnior na competição adulta, Janine Freitas, Gabriel Perdigão e Rafael Borges no campeonato para jovens de até 19 anos, além de Miguel Cardoso nos dois campeonatos.

Em competições adultas de high diving os atletas saltam de 27 metros de altura na prova masculina e de 20 metros na feminina. Já as provas do Mundial Júnior têm outras características: saltos de 15 metros para jovens de 17 a 19 anos e de 12 metros para a faixa etária de até 16 anos.