Shakira anuncia shows no Brasil; veja valores e como comprar

A cantora Shakira confirmou que fará shows no Brasil. Nesta quarta-feira, 2, a artista anunciou que pretende passar com a turnêpor São Paulo e pelo Rio de Janeiro no ano que vem. Além do País, Shakira também se apresenta no Peru, Colômbia, Argentina e México.

A Las Mujeres Ya No Lloran World Tour foca no último álbum lançado pela cantora, Las Mujeres Ya No Lloran, indicado ao Grammy Latino. O disco inclui Bzrp Music Sessions, Vol. 53, canção em que Shakira incluiu uma série de "indiretas" ao ex-marido, Gerard Piqué.

A cantora se apresenta no dia 11 de fevereiro no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e no dia 13 do mesmo mês no Estádio MorumBIS, em São Paulo. Os valores variam de R$ 245 (Arquibancada, meia-entrada) a R$ 980 (Pista Premium, inteira) na capital paulista. Veja a tabela completa abaixo.

A turnê, já esgotada na América do Norte, tem início nesta quarta-feira, 2, na Califórnia. Ela também tem datas marcadas em cidades como Los Angeles, Miami, Toronto, Brooklyn e Chicago.

Como comprar ingressos para os shows de Shakira no Brasil?

Os ingressos terão uma pré-venda especial para clientes Santander Select e Private no dia 9 de outubro. No dia seguinte, 10 de outubro, haverá uma segunda pré-venda para os demais clientes do banco. A venda geral tem início no dia 11 de outubro. Tanto nas pré-vendas quanto na venda geral os ingressos estarão disponíveis a partir das 10h no site da Ticket Master e a partir das 11h nas bilheterias oficiais.

Quais os valores dos ingressos para os shows de Shakira no Brasil?

Estádio MorumBIS (São Paulo)

- Pista Premium A: R$ 980 (inteira); R$ 490 (meia)

- Pista Premium B: R$ 980 (inteira); R$ 490 (meia)

- Pista: R$ 590 (inteira); R$ 295 (meia)

- Cadeira Inferior: R$ 750 (inteira); R$ 375 (meia)

- Cadeira Superior: R$ 780 (inteira); R$ 390 (meia)

- Arquibancada: R$ 490 (inteira); R$ 254 (meia)

Estádio Nilton Santos (Rio de Janeiro)

- Pista Premium: R$ 950 (inteira); R$ 475 (meia)

- Pista/Cadeira Sul: R$ 580 (inteira); R$ 290 (meia)

- Cadeira Inferior Leste: R$ 650 (inteira); R$ 325 (meia)

- Cadeira Inferior Oeste: R$ 650 (inteira); R$ 325 (meia)

- Cadeira Superior Leste: R$ 440 (inteira); R$ 220 (meia)

- Cadeira Superior Oeste: R$ 440 (inteira); R$ 220 (meia)

Serviço - Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

- Quando: 11/2 (Rio de Janeiro) e 13/2 (São Paulo)

- Onde: Estádio Nilton Santos (R. José dos Reis, 425, Engenho de Dentro, Rio) e MorumBIS (Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi, São Paulo)

- Ingressos: Ticket Master