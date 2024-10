Inmet alerta para umidade abaixo de 12% em 6 Estados e no Distrito Federal

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho, de grande perigo, em relação à baixa umidade em áreas de Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Goiás e em todo o Distrito Federal. O instituto disse, em boletim, que a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 12% nessas áreas com grande risco de incêndios florestais e à saúde.

A baixa umidade do ar deve afetar, segundo o Inmet, o centro goiano, Triângulo Mineiro, Alto do Paranaíba, leste goiano, nordeste mato-grossense, região ocidental do Tocantins, região oriental do Tocantins, norte goiano, extremo oeste baiano, noroeste goiano, noroeste de Minas Gerais, sudoeste piauiense, Vale São-Franciscano da Bahia, norte de Minas Gerais, Distrito Federal e sul goiano.

O Inmet também informou que Belo Horizonte (MG) lidera a lista das capitais brasileiras com o maior período de estiagem, registrando 167 dias sem chuva.

Brasília (DF) vem em seguida, com 163 dias, igualando seu último recorde histórico de 1963. Depois, aparece São Luís (MA) com 62 dias.