Homem tentar assaltar policiais e é morto a tiros na Cidade Nova

Um homem morreu em uma troca de tiros com três policiais militares à paisana na Cidade Nova, Região Central do Rio, na manhã desta sexta-feira (4).



Segundo a PM, o confronto aconteceu quando o suspeito tentou assaltar o carro em que os agentes estavam. Por volta das 6h30, uma equipe do 4º BPM (São Cristóvão) foi acionada para verificar o caso na Rua Heitor Carrilho.



No local, os agentes encontraram o suspeito morto e os policiais feridos. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital Central da Polícia Militar. A corporação não informou se todos os três policiais ficaram feridos, nem detalhes dos ferimentos e estados de saúde.



A ocorrência está em andamento e a perícia foi acionada para a área. Nas redes sociais, circulam relatos de que o suspeito morto estava acompanhado de um comparsa, que teria fugido após o confronto.