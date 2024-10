TV Brasil estreia novela portuguesa inédita no Brasil

Depois da produção turca Um Milagre, a TV Brasil estreia, no dia 21 de outubro, uma nova novela para sua faixa de dramaturgia.

De segunda a sábado, o público da emissora poderá conferir as emoções da novela portuguesa "Sangue Oculto", produção da SIC Televisão e inédita no Brasil. A novela vai ao ar às 20h, após o telejornal Repórter Brasil.

Com grande elenco, que inclui a atriz brasileira Luana Piovani no papel da vilã Vanda Corte Real, a novela conta a história de irmãs gêmeas separadas na maternidade, que se reencontram 30 anos depois. Essa reunião irá revelar segredos do passado e mudar o destino das duas famílias. As protagonistas são interpretadas pela atriz Sara Matos.

A Diretora de Conteúdo e Programação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Antonia Pellegrino, destacou a qualidade da produção e o grande elenco de atores, além do roteiro que deve agradar o público brasileiro.

“A produção lembra novelas de grandes autores como Antônio Calmon, que se passam em cidades de praia, misturada com obras de Manoel Carlos, que têm grandes tramas de família. Entendo que o roteiro da novela dialoga muito com o imaginário brasileiro e deve conquistar o público”, afirma.

O diretor-presidente da EBC, Jean Lima, acrescenta que a vinda da produção portuguesa faz parte da estratégia de fortalecer a faixa de dramaturgia e fidelizar a audiência da emissora pública. “Depois da produção turca Um Milagre, seguimos investindo nesse formato que é uma paixão do povo brasileiro e ajuda a fortalecer e consolidar nossa audiência entre as cinco emissoras abertas mais assistidas do país”, apontou.