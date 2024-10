Bruno Mars: fãs reclamam de falta de visibilidade da pista

O cantor Bruno Mars fez seu primeiro show da maratona de 14 apresentações marcadas no Brasil, mas fãs não deixaram de relatar dificuldades nesta sexta-feira, 4, no Estádio do MorumBIS, em São Paulo. O Estadão ouviu relatos de diversas pessoas que, na pista, relataram dificuldade de enxergar o palco por conta de estruturas montadas atrás da pista premium.

A reportagem entrou em contato com a Live Nation, produtora responsável pelo show, para um pronunciamento sobre o assunto, mas não obteve retorno. O espaço continua aberto.

"Tive muita dificuldade de enxergar"

As reclamações envolveram a "house mix" (tenda localizada na parte central entre a pista e a pista premium) e as colunas de ferro que sustentavam as caixas de som da apresentação (dispostas do lado esquerdo e direito, também entre a pista e a pista premium). As três estruturas formaram espaços vazios na pista.

Os trechos que tinham a visão livre geraram aglomerações e, para tentar ter um vislumbre de Bruno, alguns presentes passaram a escalar as grades de isolamento, o banco de reservas do Estádio do MorumBIS ou a subir em ombros de amigos. A situação foi rapidamente repreendida por bombeiros que trabalhavam no evento.

"A pilastra ficou bem no meio do telão, não consegui enxergar direito", disse a estudante Dandhara Marques, de 21 anos, na saída do show ao Estadão. "Foi a primeira vez que vim na pista e estranhei. Tive muita dificuldade de enxergar. É difícil para quem tem baixa estatura", afirmou a advogada Elisabete Rodrigues, de 53 anos, também ao fim da apresentação.

A pista é a categoria mais barata para os shows de Bruno Mars - o valor da inteira é R$ 650. Para cadeira superior e inferior, os valores são de R$ 860 e R$ 780, respectivamente. O preço da pista premium é mais salgado e chega a R$ 1.250.

O cantor segue para mais cinco apresentações na capital paulista: nos dias 5, 8, 9, 12 e 13. Ao todo, são 14 shows no Brasil.