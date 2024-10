Festival NaLata leva obras gigantes para o bairro de Pinheiros, em SP

A 5ª edição do festival internacional de arte NaLata começa neste sábado (5), ocupando ruas do bairro de Pinheiros, na capital paulista, e a Casa NaLata, com entrada gratuita. O festival vai até 2 de novembro.

Em parceria com o STRAAT, museu de arte de rua e grafite de Amsterdã, o evento terá obras gigantes de artistas nacionais e internacionais ligados à cultura urbana.

Quarenta artistas terão suas obras expostas no espaço, além de outras que serão feitas em empenas (laterais de edifícios sem janelas) e murais. A programação também inclui exibições de vídeo mapping.

Entre os artistas desta edição, estão Tinho, Enivo, Simone Siss, Dolores, Gugie, Bicicleta sem Freio, Tito Ferrara, Alexia Ferreira, GG Learte, Mundano, Rio Sora, Pri Barbosa, Felipe Risada, Vitche e Jana Joana, Luna Buschinelli, Zezao e Gamex Crew.

“Desde a sua estreia, o festival tem reinventado a paisagem de São Paulo, utilizando a arte como uma potente ferramenta de expressão e transformação do espaço público. Nesta edição, em parceria inédita com o STRAAT, ampliamos nossa programação para fortalecer a democratização da cultura e impulsionar o cenário das artes no país”, disse, em nota, Luan Cardoso, curador e idealizador do NaLata Festival.

O duo de artistas holandeses Telmo Miel, formado por Telmo Pieper e Miel, fará um mural no bairro de Pinheiros. O artista brasileiro Tinho SP, o artista visual português Nuno Viegas, e a artista visual, muralista, ilustradora e tatuadora portuguesa, Tamara Alves, pintarão empenas no bairro.