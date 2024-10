Bruna Biancardi mostra resort de luxo na Arábia onde vai comemorar 1 ano de Mavie

A influenciadora Bruna Biancardi mostrou detalhes do resort de luxo em que está hospedada para comemorar o aniversário de 1 ano de Mavie, filha com Neymar. A bebê completa o primeiro ano de vida neste domingo, 6, e Bruna escolheu um hotel na Arábia Saudita para celebrar o momento.

Neste sábado, 5, a influenciadora mostrou um passeio de bicicleta pelo resort e também a vista do quarto "pé na areia" em que está hospedada. O hotel consiste em uma vila banhada pelo Mar Vermelho.

Chamado de The Red Sea Project, o resort tem diárias que vão de R$ 15 mil a R$ 30 mil para este final de semana. O projeto foi fundado em 2018 com o fundo de investimento público da Arábia Saudita para melhorar a oferta de turismo de luxo e a sustentabilidade do país.

Anteriormente, Bruna já havia contado sobre a escolha do lugar para comemorar o aniversário de Mavie. "Já viemos outra vez, mas agora vamos passar mais dias com família, amigos, para comemorar o ano dela", disse a influenciadora em um story no Instagram.