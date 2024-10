Desabamento de casa deixa mãe e filha mortas em Campos

Rio - O desabamento de uma casa deixou mãe e filha mortas, na Rua Castro Alves, bairro Parque João Maria, em Campos dos Goytacazes, na madrugada deste sábado (5). O Corpo de Bombeiros foi acionado às 01h25 para atender à ocorrência, com equipes do 5º Grupamento de Bombeiros Militar.



Segundo as primeiras informações, Pollyana Rangel, 26 anos, e Renata Rangel, 45, foram encontradas já sem vida pelos militares e encaminhadas para o Instituto Médico Legal (IML) de Campos.



Uma menina foi resgatada dos escombros por populares antes da chegada das equipes de resgate e teria sofrido apenas ferimentos leves. As autoridades locais ainda estão investigando as causas do desabamento.

Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento das vítimas.