Duas mulheres vão disputar segundo turno da prefeitura de Campo Grande

As candidatas Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União) vão disputar o segundo turno das eleições em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Adriane Lopes teve 31,66% dos votos válidos e Rose Modesto, teve 29,56%.

Até agora, foram apurados 99,72% das urnas.

Adriane Lopes tem 48 anos e está candidata à reeleição. Formada em Direito e Teologia, com pós-graduação em Administração Pública e Gerência de Cidades. Foi a primeira mulher a assumir a prefeitura em 2022 e vice-prefeita de 2017 a 2022.

Rose Modesto tem 46 anos, é professora e foi vice-governadora do Mato Grosso do Sul de 2015 a 2019. Já comandou a secretaria estadual de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho. Eleita deputada federal mais votada por Mato Grosso em 2018, com mais de 120 mil votos.