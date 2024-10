Janad Valcari e Eduardo Siqueira disputarão segundo turno em Palmas

Os candidatos Janad Valcari (PL) e Eduardo Siqueira Campos (Podemos) vão disputar o segundo turno das eleições em Palmas. Com 97,14% das urnas apuradas, a pleiteante do PL teve 39,21% dos votos válidos, contra e 32,29% do adversário do Podemos. Professor Junior Geo (PSDB), que tinha apoio da atual prefeita, Cinthia Ribeiro (PSDB), estava em terceiro lugar, com 28,13%.

Janad Valcari, de 40 anos, é deputada estadual, advogada e ex-sócia do grupo musical Barões da Pisadinha. Ela iniciou sua carreira política em 2020, quando foi eleita vereadora e chegou a presidir a Câmara Municipal de Palmas em seu mandato. O vereador Pedro Cardoso (Republicanos) é o candidato a vice-prefeito em sua chapa.

José Eduardo Siqueira Campos, de 65 anos, já foi prefeito de Palmas, entre 1993 e 1997, e senador do Tocantins, entre 1999 e 2007. Antes disso, foi deputado federal por dois mandatos, e, atualmente, é deputado estadual. O vice-prefeito que concorre em sua chapa é o Pastor Carlos Eduardo (Agir).