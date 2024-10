Morre Christopher Ciccone, irmão caçula de Madonna

A cantora Madonna prestou uma homenagem emocionante a Christopher Ciccone, seu irmão caçula, no domingo, 6, após a morte do dançarino. Segundo informações da Associated Press, Christopher, que tinha 63 anos, morreu na sexta, 4. Ele foi vítima de um câncer.

Madonna disse que o irmão "foi o ser humano mais próximo dela durante tanto tempo". Ele chegou a aparecer em clipes da cantora, como Lucky Star, e a dirigir turnês importantes da carreira da artista, como a Blond Ambition e a The Girlie Show.

"Eu cresci com um entendimento de que éramos diferentes e a sociedade seria dura conosco por não seguir o 'status quo'", escreveu Madonna em uma publicação feita no Instagram em que mostrou diversos registros ao lado de Christopher. "Nós pegamos nas mãos um do outro e dançamos pela loucura de nossa infância. De fato, a dança foi uma supercola que nos uniu."

A cantora descreveu o início da carreira dos dois, afirmando que a dança os "salvou". Os irmãos foram criados no Meio-Oeste norte-americano e o irmão encontrou nas aulas de ballet, com um professor que também se chamava Christopher, "um espaço seguro para ser gay". "Era uma palavra que não era dita e nem sussurrada onde vivemos", disse Madonna.

Quando a artista se mudou para Nova York para tentar a vida como dançarina, o irmão a seguiu. "Nós devoramos arte e música e cinema como animais famintos. [...] Nós dançamos em meio à loucura da epidemia de Aids. Fomos a funerais e choramos, e fomos dançar", contou ela.

Madonna citou a importância de Christopher para suas turnês e sua carreira. "Nós desafiamos a Igreja Católica Romana, a polícia, a moral e todas as figuras de autoridade que atrapalhavam a liberdade artística", escreveu.

Ela completou citando o talento do dançarino. "Ele foi um pintor, poeta e visionário. Eu o admirava. Ele tinha um gosto impecável. E uma língua afiada, que às vezes era usada contra mim, mas eu sempre o perdoei", afirmou.

A cantora descreveu que "os últimos anos foram difíceis" e que os irmãos deixaram de se falar por um tempo. Quando Christopher ficou doente, porém, eles retomaram o contato. "Fiz o meu melhor para mantê-lo vivo o máximo possível. Ele estava com tanta dor no fim. Mais uma vez, demos as mãos. Fechamos os olhos e dançamos. Juntos. Estou feliz que ele não esteja mais sofrendo. Nunca haverá ninguém como ele. Eu sei que ele está dançando em algum lugar."

Anthony Ciccone, irmão mais velho de Madonna, morreu no ano passado

No ano passado, Madonna também se despediu de Anthony Ciccone, seu irmão mais velho. Anthony, que chegou a viver em situação de rua e a enfrentar o alcoolismo, segundo o jornal britânico Daily Mail, morreu aos 66 anos. Conforme o TMZ, ele sofreu uma insuficiência respiratória causada por um tumor na orofaringe.

À época, Madonna também publicou uma homenagem ao irmão nas redes sociais. "Obrigada por ter me surpreendido quando jovem e ter me apresentado Charlie Parker, Miles Davis, budismo, taoismo, Charles Bukowski, Richard Brautigan, Jack Kerouac, pensamento expansivo e fora da caixa. Você plantou muitas sementes importantes", escreveu a cantora nos stories.