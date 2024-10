Padilha diz que governo pediu urgência na Câmara para aumentar penas para crimes ambientais

O ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) disse nesta segunda-feira, 7, após reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e líderes do governo, que o governo pediu urgência para que a Câmara analise projetos de aumento nas penas para crimes ambientais.

Essa pauta se tornou prioridade para o Palácio do Planalto diante do aumento no número de queimadas e nos efeitos em todo o País, com diversas cidades convivendo com a fumaça constante dos incêndios e um período longo de seca.

O ministro também elencou como prioridade para a retomada dos trabalhos no Congresso a volta das atividades da Comissão Mista de Orçamento (CMO), que analisará os projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e de Lei Orçamentária Anual (LOA) do ano que vem.

Outro ponto de destaque para o governo é a regulamentação das empresas de apostas eletrônicas.

"Vamos continuar discutindo outras medidas possíveis e infralegais que possam regular melhor a questão do mercado das bets", disse Padilha.

Ele afirmou que haverá conversas no Congresso sobre possíveis mudanças em leis sobre o tema - por exemplo, na publicidade envolvendo as empresas.

A ministra da Saúde Nísia Trindade, por exemplo, defende explicitamente que esse tema seja tratado em relação à publicidade como o tabaco é", declarou.