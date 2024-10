Mãe de Diddy fala sobre acusações contra o filho: 'É devastador'

A mãe de Sean Combs, rapper conhecido como P. Diddy, que foi recentemente indiciado e preso por múltiplos crimes, se pronunciou sobre as alegações feitas contra seu filho. Ela diz que Diddy "não é culpado", em declaração publicada pelo The Hollywood Reporter no domingo, 6.

Janice Small Combs falou sobre as acusações de tráfico sexual, estupro, agressão e associação criminosa do artista: "É devastador ver o meu filho sendo julgado não pela verdade, mas por narrativas criadas em cima de mentiras".

"Testemunhar o que parece ser um linchamento público do meu filho antes que ele tenha a oportunidade de provar sua inocência é uma dor muito profunda para ser colocada em palavras. Como todos os seres humanos, meu filho merece ter sua vez na corte para que possa compartilhar o seu lado, e provar sua inocência", completou ao jornal americano.

Além disso, Janice comentou sobre o processo entre Diddy e a ex-namorada, Cassie Ventura, em que a artista o acusa de estupro e agressão. O rapper negou o ocorrido inicialmente, mas após a divulgação de um vídeo em que agredia Cassie, ele admitiu a culpa e "pediu desculpas".

A mãe de Sean Combs concordou que ele teria mentido sobre a agressão, mas ofereceu sua opinião: "Meu filho pode não ter falado a verdade sobre certas coisas [...] Às vezes, a verdade e a mentira estão tão interligadas que parece terrível admitir parte da história, especialmente quando essa verdade está fora da norma ou é muito complicada para ser crível".

"É por isso que eu acredito que o time de advogados do meu filho optou por concordar com o processo, ao invés de contestá-lo, o que resultou em um efeito de 'chicote' que o governo federal usou contra meu filho para interpretar que ele seria culpado", finalizou.

O canal CBS de Miami também trouxe à tona as falas de Janice durante o programa de segunda-feira, 7.