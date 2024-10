Companhia aérea se desculpa por exibir filme inapropriado em voo entre Austrália e Japão

A companhia aérea Qantas se desculpou aos passageiros de um voo de Sydney, Austrália, para Haneda, no Japão, após um filme com classificação para maiores de 17 anos ser exibido para toda a aeronave. As informações são do jornal britânico 'The Guardian'.

Os passageiros assistiram ao início de Daddio, um filme de 2023 estrelado por Dakota Johnson, classificado para maiores de 17 anos. Segundo a reportagem, problemas técnicos fizeram com que a seleção individual de filmes não estivesse disponível. Após o pedido de alguns passageiros, a tripulação decidiu exibir o filme para todos a bordo.

Quando os passageiros perceberam o conteúdo do filme, os membros da tripulação interromperam a exibição e colocaram um filme infantil nas telas. "A exibição do filme claramente não era adequada para todo o voo e pedimos sinceras desculpas aos clientes por essa experiência", disse um porta-voz da Qantas. "Todas as telas foram alteradas para um filme adequado para a família durante o restante do voo, o que é nossa prática padrão nos raros casos em que a seleção individual de filmes não é possível." A companhia diz que está investigando como o filme foi selecionado.

Alguns passageiros compartilharam a experiência nas redes sociais e destacaram que o conteúdo sexual do filme não era adequado para menores de idade. Outro passageiro comentou que as telas pareciam "travadas" e o filme só podia ser desligado pela tripulação.