Parapentes colidem no ar no Guarujá e um morre

Um homem de 37 anos morreu e outro, de 55, ficou ferido após acidente de parapente na tarde desta segunda-feira, 7, no Morro do Maluf, em Guarujá, no litoral de São Paulo. Eles estavam no ar quando colidiriam um com o outro.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, policiais militares foram acionados e constataram que o paraglider (na expressão em inglês) colidiu contra um edifício. A ocorrência foi registrada por volta das 15h30 desta segunda.

"Um dos homens foi socorrido ao Hospital Santo Amaro, enquanto o outro morreu no local", disse a SSP. Uma das vítimas despencou do prédio, enquanto a outra pessoa ficou presa ao parapente, que, após o acidente, acabou enroscado na cobertura do edifício. Não há detalhes sobre o estado de saúde do homem que foi encaminhado para atendimento em hospital da região.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado como morte acidental e lesão corporal na Delegacia de Guarujá. As causas da colisão ainda estão sendo investigadas.