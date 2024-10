Mansão de Márcio Garcia é colocada à venda por R$ 275 milhões no Rio

A mansão do apresentador Márcio Garcia foi colocada à venda na imobiliária Piquet Realty, por 50 milhões de dólares (aproximadamente R$ 273 milhões). Localizada no bairro de Joatinga, entre São Conrado e a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a propriedade foi apelidada como a "melhor do Rio de Janeiro" pelo corretor responsável, Cristiano Piquet.

Nas redes sociais da imobiliária, que é especializada em propriedades de alto padrão nos Estados Unidos, o corretor mostra e descreve os cômodos. A "tour guiada" da casa de Márcio foi publicada no sábado, 5.

O terreno de mais de 6 mil metros quadrados possui vista para o mar da Barra e para a Pedra da Gávea.

Movido a energia solar, o imóvel possui 7 quartos, 18 banheiros e 3 cozinhas completamente equipadas, além de escritório, academia, home theater, spa com sauna, entre outros ambientes.

Márcio possuía contrato com a Globo, encerrado em julho de 2024, após 15 anos na emissora.

Em 2022, o último projeto do apresentador foi o The Voice Kids, que comandou por cerca de um ano. Ele foi substituído por Fátima Bernardes.