MP diz que morte de Nahim foi acidental e pede arquivamento do caso

Ocorrida em 13 de junho deste ano, a morte de Nahim foi considerada acidental pelo Ministério Público. A entidade, que pediu o arquivamento do caso à Justiça, concordou com as conclusões da Polícia Civil, que indicou que o cantor de 71 anos morreu após o consumo de álcool, cocaína e remédios contra a insônia.

Segundo a promotoria, a perícia indicou que Nahim tinha problemas cardíacos e apenas 20% da visão em um dos olhos. O MP e a polícia trabalham com a possibilidade de o cantor ter sofrido um mal súbito após o consumo de drogas e medicamentos, tropeçado na escada e batido a cabeça.

Nahim foi encontrado morto em sua casa em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo, em 13 de junho. De acordo com o laudo do Instituto Médico Legal (IML), a morte foi causada por intoxicação de cocaína e traumatismo craniano.

A morte de Nahim foi, inicialmente, classificada como suspeita pela polícia, que entrevistou conhecidos, familiares e vizinhos do cantor, que confirmaram que ele fazia uso recreativo de cocaína. Os policiais chegaram ainda a analisar as filmagens de câmeras de segurança, mas não encontraram nenhuma imagem suspeita.