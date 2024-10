Trilha de Letras recebe ator e dramaturgo Clayton Nascimento

O convidado do programa Trilha de Letras desta quarta-feira (9) é Clayton Nascimento, escritor, ator, dramaturgo e diretor, responsável pela criação do premiado espetáculo "Macacos". Em entrevista à apresentadora Eliana Alves Cruz, às 23h, na, Clayton compartilha sua trajetória artística e o processo de construção do monólogo que o consagrou no teatro brasileiro, abordando o racismo como tema central.

“Eu me lembro que um dia cheguei em casa, quando morava na Universidade de São Paulo (USP), liguei a televisão e vi torcedores em um estádio de futebol xingando um goleiro. Eu já sabia que isso acontecia, mas ainda não tinha presenciado. Foi então que veio o primeiro clique: de onde nasce o xingamento? Forças históricas estão permitindo que as pessoas entrem ali e xinguem”, explica.

Durante o encontro, a apresentadora pergunta ao autor sobre como é trabalhar o tema do racismo no espaço do teatro. “Macacos é um monólogo por consequência, porque eu passei anos tentando montar uma equipe que quisesse trabalhar comigo. As pessoas diziam que o tema era muito árduo e difícil. Aí que eu escrevo, dirijo, interpreto e acaba virando um monólogo”, responde Clayton Nascimento.

A entrevista aborda outros desafios, como o desenvolvimento de uma produção acadêmica voltada para os conhecimentos da periferia em detrimento das grandes teorias de comunicação europeias e as problemáticas da maternidade negra e de jovens que têm o futuro interrompido.

Dando a Letra

No quadro Dando a Letra, Gabriela Costa (@leia_preta) indica o livro Angola Janga, de Marcelo D’Salete. “Essa é uma história premiadíssima internacionalmente. Você vai conhecer um pouco da história do Quilombo dos Palmares e de Zumbi dos Palmares. “O autor tem um trabalho tão lindo de ilustrações que fazem referências e trazem aspectos ancestrais da cultura negra e africana para dentro da história”, disse.

Sobre o programa

O Trilha de Letras busca debater os temas mais atuais discutidos pela sociedade por meio da literatura. A cada edição, o programa recebe um convidado diferente. A atração foi idealizada em 2016 pela jornalista Emília Ferraz, atual diretora da produção que entrou no ar em abril de 2017. Nesta temporada, os episódios foram gravados na BiblioMaison, biblioteca do Consulado da França no Rio de Janeiro.

A TV Brasil já realizou três temporadas do programa e recebeu mais de 200 autores nacionais e estrangeiros. As duas primeiras temporadas foram apresentadas pelo escritor Raphael Montes. A terceira, por Katy Navarro, jornalista da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A jornalista, escritora e roteirista Eliana Alves Cruz assume a quarta temporada, que também ganha versão na Rádio MEC.

A produção exibida pelo canal público às quartas, às 23h, tem janela alternativa na telinha em diversos horários. Na programação da Rádio MEC, o conteúdo é apresentado às quartas, às 23h30.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.

Serviço

Trilha de Letras – quarta, dia 09/10, às 23h, na TV Brasil

Trilha de Letras – quarta, dia 09/10, às 23h30, na Rádio MEC

Trilha de Letras – quarta, dia 09/10 para quinta, dia 10/10, às 4h30, na TV Brasil

Trilha de Letras – domingo, dia 13/10, para segunda, dia 14/10, à 0h30 e às 5h30, na TV Brasil

TV Brasil na internet e nas redes sociais

Site – https://tvbrasil.ebc.com.br

Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil

Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil

TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil

TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br

Rádio MEC na internet e nas redes sociais

Site: https://radios.ebc.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/radiomec

YouTube: https://www.youtube.com/radiomec

Facebook: https://www.facebook.com/radiomec

Spotify: https://open.spotify.com/user/radiomec

WhatsApp: (21) 99710-0537

Como sintonizar a Rádio MEC

Rio de Janeiro: FM 99,3 MHz e AM 800 kHz

Belo Horizonte: FM 87,1 MHz

Brasília: FM 87,1 MHz e AM 800 kHz

Parabólica - Star One C2 - 3748,00 MHz - Serviço 3

Celular - App Rádios EBC para Android e iOS