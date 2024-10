Usher teria sofrido abuso sexual de Sean 'Diddy' Combs, diz ex-segurança

Gene Deal, ex-segurança de Sean 'Diddy' Combs, revelou supostos abusos sexuais do magnata da música contra Usher. Em entrevista ao podcast Art of Dialogue, publicada na sexta-feira, 4, Deal explicou porque Usher teria sido hospitalizado, ainda menor de idade.

"Eu ouvi de uns executivos da música em Harlow [...] E eu nem sabia quem era Usher. As pessoas ficavam fofocando", começou Deal. Ele explicou que muitos boatos corriam em torno de Diddy, e que ouviu sobre a ida de Usher ao hospital por meio de outras pessoas, pois não estava presente. "Puff mandou 'sua criança' para o hospital", Deal confessou ter ouvido.

Em seguida, ao questionar a razão da hospitalização, Deal disse que Usher, que ainda era menor de idade, teria sofrido sangramento interno na região anal. "É o que foi dito para mim. Na época, eu nem tinha nome para essa 'criança'".

"Você não sabe se é verdade. Você só ouviu isso. Tudo isso é maluquice", finalizou Deal, sobre toda a situação com o rapper.

Diddy foi acusado de múltiplos crimes, entre eles tráfico sexual, extorsão e associação criminosa. Acusado por mais de 120 vítimas, o rapper realizava as chamadas de "freak-offs".

Diddy, considerado uma das maiores influências no mundo da música, apadrinhou Usher quando o cantor ainda era menor de idade. Aos 14 anos, ele chegou a morar com o rapper, que também tinha sua tutela legal.

Em 2016, Usher contou ao The Howard Stern Show que se mudou com Combs para "ver o estilo de vida". Sobre as "freak-offs", declarou: "Não sei se eu poderia me permitir e entender o que eu estava vendo. Era bem selvagem. Estavam acontecendo coisas muito curiosas, e eu não necessariamente entendia".