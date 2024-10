'Orgulho e Preconceito' ganhará série derivada da BBC, 'A Outra Irmã Bennet'

Mary Bennet, irmã da protagonista do livro, de Jane Austen, ganhará uma série para chamar de sua. A BBC, responsável pela adaptação de 1995 com Colin Firth, anunciou a produção da série, intitulada(em tradução livre do título original, The Other Bennet Sister).

A nova série é adaptação de um livro focado em Mary, escrito por Janice Hadlow e publicado em inglês em 2020 (sem edição brasileira). Produzida pela Bad Wolf, responsável por Doctor Who, a série será adaptada pela roteirista Sarah Quintrell, que escreveu a série de 2023, O Poder.

Em A Outra Irmã Bennet, Mary, a irmã do meio das cinco jovens Bennet, vivencia um amor épico quando viaja para Londres em busca de independência e aceitação. A sinopse oficial da série da BBC diz: "Ao contrário de suas irmãs, Mary não é uma heroína típica de romance de época. Ela é esquisita, ansiosa, brigona, espirituosa e uma péssima cantora. Desprezada pela mãe e destinada a dançar sozinha, ela decide dar rumo a sua própria vida."

Detalhes de elenco ou previsão de estreia de A Outra Irmã Bennet ainda não foram anunciados. Além da série da BBC de 1995, o livro de 1813 de Jane Austen também foi levado ao cinema pelo diretor Joe Wright, com Keira Knightley e Matthew MacFadyen como Elizabeth Bennet e Mr. Darcy.