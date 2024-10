Paul McCartney celebra aniversário de John Lennon: 'Obrigado por estar lá'

John Lennon, ex-integrante da banda Beatles, completaria 84 anos nesta quarta-feira, 9. O músico foi assassinado no dia 8 de dezembro de 1980, deixando um legado importante para a música mundial.

Paul McCartney, que participou da banda com Lennon, não deixou a data passar em branco. Em suas redes sociais, o cantor postou uma foto de uma apresentação que canta I've Got a Feeling, de 1970, realizando uma espécie de dueto virtual com o amigo.

"Feliz aniversário, John. Obrigada por estar lá", diz a legenda da publicação . Nos comentários, fãs e seguidores também prestaram suas homenagens ao cantor. "Eu me lembro daquele dia triste em dezembro. Feliz aniversário, John", escreveu um. "Feliz aniversário, John. Para sempre em nossos corações", disse outra.

Em 2023, Paul também celebrou o aniversário do amigo e ex-colega de banda nas redes sociais com uma foto de um de seus shows, onde o telão exibe uma foto de Lennon. "Comemorando o aniversário do meu amigo e colaborador maravilhoso, John Lennon", escreveu na época.