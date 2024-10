Caso Diddy: defesa tenta liberdade do rapper mediante fiança pela 3ª vez

A defesa de Sean "Diddy" Combs entrou pela terceira vez com um novo pedido para que seu cliente responda ao processo em liberdade mediante uma fiança de US$50 milhões (R$274 milhões). Segundo os advogados, o rapper ter se entregado em Nova York seria indício de que ele não tem intenção de fugir do julgamento. A liberação ou não do magnata da música será decidida em audiência marcada para esta quarta-feira (9).

"[Diddy] viajou para Nova York para se entregar porque sabia que seria indiciado", diz um documento da defesa publicado na revista People. "Ele tomou medidas extraordinárias para mostrar que pretendia confrontar as acusações e não fugir." Segundo os advogados, Combs teria dado garantias de que não entrará em contato com vítimas ou testemunhas.

Além da fiança, o pedido de liberdade estipula que Combs não receba visitas de mulheres fora de sua família e se submeta a exames toxicológicos semanalmente.

A defesa de Combs entrou com ação semelhante nos dias 17 e 18 de setembro. Ambos os pedidos foram negados pela Justiça americana.