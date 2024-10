Anitta e outros famosos que estão nos EUA falam sobre o furacão Milton

O furacão Milton chegou na costa da Flórida (EUA) na noite de quarta-feira, 9, e está gerando alertas em diversas localidades nos Estados Unidos. Preocupados com o evento meteorológico, muitos famosos brasileiros mudaram suas rotas e se pronunciaram sobre seus planos nas redes sociais.

Muitos alertas foram feitos por autoridades com relação ao furacão Milton, que, apesar de ter sido rebaixado para a categoria 1 após tocar o solo, ainda pode causar fatalidades. Entenda mais sobre a tempestade aqui.

Anitta

A artista é conhecida por possuir algumas casas nos Estados Unidos, mas "teve azar": Anitta comentou que atualmente está em Miami, no Estado da Flórida. "Os supermercados estão vazios, as pessoas esvaziaram tudo. [Não tem] água, comida. Mas é porque as pessoas ficam desesperadas, com medo", disse.

Ela também falou sobre a preocupação de alguns familiares e amigos, e que "acordou com o celular bombardeado de mensagens". Porém, a dona de Funk Generation tranquilizou seus seguidores: "Aqui em Miami, o que a gente vai sentir é uma tempestade com um pouco de inundação, mas nenhum risco de vida".

Rodrigão e Adriana Sant'Anna

O casal de ex-participantes do BBB mora nos Estados Unidos, e acompanhou a chegada do furacão no solo americano. Adriana explicou que não haverá muitos problemas com o evento na cidade em que moram, perto de Orlando. "Não teve ordem de evacuação. Se tivesse, a gente teria saído".

Logo após a explicação de Adriana, ela compartilhou um stories em que alegava já estar sem energia em sua casa. "Já estamos sem luz", escreveu.

Thaeme

A cantora da dupla sertaneja Thaeme e Thiago, que estava em Orlando, viajou com urgência para Hartford, em Connecticut, e falou sobre o acontecido: "Para quem está preocupado, nós estamos bem. Eu fui para o aeroporto sem destino, junto com a família. Passei de companhia em companhia [perguntando] se tinha espaço para cinco [pessoas]".

Não é a primeira vez que ela e a família lidam com esse tipo de tempestade: em 2022, enfrentaram o furacão Ian. A cantora também explicou, em uma postagem nas redes sociais, que não imaginava ter que passar por isso durante a viagem. "Muito obrigada pela preocupação de todos", agradeceu.

Tainá Müller

A atriz de Bom Dia Verônica também estava de férias com a família nos EUA, e voltou para o Brasil após a notícia da chegada da tempestade. Ela descreveu, em uma postagem, sobre o ocorrido: "Fugimos do furacão, mas passamos ladeando a rota dele o tempo todo. Alívio indescritível de chegar em casa".

Sobre sua experiência, Tainá Müller completou: "No aeroporto, centenas de famílias também em fuga, com seus filhos, bichinhos de estimação. A caminho de lá, paramos pra reabastecer o carro que usamos na viagem pra devolver e nada de combustível. As prateleiras de água e comida vazias nos supermercados".

"Mal os supermercados começaram arrecadar doações pras vítimas do furacão Helene, que devastou a costa da Flórida na semana passada, um meteorologista apareceu literalmente chorando ao anunciar a vinda do Milton, dessa vez bem maior, quase sem precedentes", finalizou, ao relembrar do furacão Helene, que passou pelo país em setembro.

MC Loma e Mirella Santos

Também em Orlando, junto de Mirella Santos e mais alguns membros da família, estava MC Loma. Em seus stories do Instagram, a artista falou que decidiu sair da cidade com Mirella, por segurança, mas que alguns de seus amigos optaram ficar. "Não se preocupem. A gente já estava afastada da área de risco. [Mas] como a gente tem duas crianças, não dava para ficar com eles lá", disse a MC.