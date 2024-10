Vale conclui descaracterização do Dique 1A do Sistema Conceição, em MG

A Vale concluiu a descaracterização do Dique 1A do Sistema Conceição, localizado em Itabira (MG), informou a companhia nesta sexta-feira, 11, em comunicado ao mercado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Essa é a 16ª estrutura a montante eliminada pela Vale, que completa, portanto, 53% do Programa de Descaracterização de Barragens a Montante, disse a empresa. As obras de descaracterização foram finalizadas antes do prazo previsto inicialmente, dezembro de 2024.

A partir de agora, a descaracterização passará pelo processo de avaliação e validação dos órgãos competentes, conforme legislação aplicável. As ações previstas no plano de recuperação ambiental da área estão em andamento, segundo o comunicado.