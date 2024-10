Queda de elevador em obra deixa 3 mortos em cidade catarinense

Um acidente de trabalho envolvendo a queda de um elevador em uma obra resultou na morte de três trabalhadores, em Imbituba, município de Santa Catarina. Por volta das 16h20 da última quinta-feira (10), o Corpo de Bombeiros foi acionado para responder à ocorrência.

A queda aconteceu no momento em que cinco trabalhadores utilizavam o elevador para acessar os andares superiores de um edifício em construção, segundo informações dos bombeiros.

Uma das vítimas, que estava no elevador com outras quatro pessoas, relatou à corporação que o elevador parou inesperadamente e, em seguida, desabou. O declarante se agarrou à estrutura do prédio e conseguiu permanecer na altura do sétimo andar. Os outros quatro trabalhadores caíram juntamente com o elevador.

Dois deles morreram no local. Os demais trabalhadores foram levados ao hospital. Um acabou morrendo na unidade, e dois feridos foram atendidos no local, um com politraumatismo e o outro com escoriações.