Exames gratuitos de mamografia sem pedido médico são oferecidos em SP; veja como agendar

O governo de São Paulo anunciou o agendamento, por telefone e sem necessidade de pedido médico, de exames gratuitos de mamografia. A ação integra a campanha Outubro Rosa, de conscientização sobre o câncer de mama, e é voltada para mulheres entre 50 e 69 anos que nunca realizaram o exame ou fizeram pela última vez há mais de 2 anos.

Para realizar o agendamento, é necessário ligar para o número 0800 779 0000, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto feriados. As consultas serão marcadas pelo Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo (Cross), via Sistema Único de Saúde (SUS).

Também é possível agendar o exame pelo programa "Mulheres de Peito", disponível no aplicativo e no portal do Poupatempo .

Outra opção é participar das Carretas da Mamografia, que também oferecem o exame gratuitamente para as pacientes com idade entre 50 e 69 anos. Não há necessidade de agendamento, mas é imprescindível a apresentação do RG ou da CNH e do cartão do SUS.

Mulheres entre 35 e 49 anos e aquelas acima de 70 anos também podem ser atendidas no serviço itinerante, contudo, além dos documentos, é necessário apresentar o pedido médico.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com disponibilização de até 50 senhas por dia. Aos sábados, o horário é das 8h às 12h, exceto feriados, com atendimento de até 25 mulheres.

Neste mês, as carretas percorrerão as cidades de Jacareí, São Paulo (bairro do Brás), Registro, Caraguatatuba, Ilha Comprida e Itaquaquecetuba:

Carreta da Mamografia em Jacareí

Data: 1º a 11 de outubro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Avenida Nove de Julho - S/N - Parque dos Eucaliptos - Centro

Carreta da Mamografia no Brás

Data: 8 a 19 de outubro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Largo Senador de Morais de Barros, 73 - Brás

Carreta da Mamografia em Registro

Data: 30 de setembro a 11 de outubro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Rua Pio Onze - 143 - Praça dos Expedicionários - Centro

Carreta da Mamografia em Caraguatatuba

Data: 14 a 26 de outubro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Rua José Geraldo Fernandes da Silva Filho, nº 297 - Perequê Mirim

Carreta da Mamografia em Ilha Comprida

Data: 14 a 26 de outubro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Avenida São Paulo - 1000 - Balneário Adriana - CEP: 11925-000 - Ilha Comprida

Carreta da Mamografia em Itaquaquecetuba

Data: 22 de outubro a 1º de novembro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Largo da Vila São Carlos - CEP: 08599-570 - Itaquaquecetuba

O itinerário completo pode ser acessado pelo aplicativo ou site do Poupatempo: selecione a aba "Saúde", escolha a opção "Mulheres de Peito", clique em "Consultar itinerário das Carretas da Mamografia" e, por último, clique em "Iniciar". O sistema irá verificar a localização da carreta mais próxima de sua região.

Carreta promovida por ONGs

Além do serviço oferecido pelo governo estadual, outra carreta percorrerá regiões do Estado para a realização de mamografias, em uma iniciativa das ONGs Américas Amigas e OrientaVida, em parceria com o Banco do Brasil e outras instituições.

Aqui, caso seja diagnosticada alguma alteração no exame de rastreio, a paciente poderá fazer uma ultrassonografia na própria carreta e será direcionada para uma mastologista de plantão, também no local. Havendo ocorrência de nódulo, a paciente será direcionada para tratamento em uma unidade física do SUS.

Os próximos destinos da Carreta da Mamografia são: Guarapiranga, Grajaú e Sesc Zona Sul, em São Paulo; Mauá, São Bernardo, Suzano, Itaquaquecetuba, Guaratinguetá e São Sebastião.