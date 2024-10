Como vai ser a volta da 'Porta da Esperança' no SBT?

irá celebrar o Dia das Crianças neste domingo, 12, com a volta do clássico Porta da Esperança. O especial foi batizado dee traz de volta a famosa porta nas cores do arco-íris.

A atração volta a televisão após 27 anos. O programa foi idealizado por Silvio Santos como um especial de final de ano em 1984 com objetivo do apresentador de realizar os sonhos dos telespectadores que escreviam cartas ao comunicador.

No ano seguinte, a atração se tornou fixa na grade do programa, permanecendo no ar até 1997. Muitos pediam para conhecer seus ídolos no quadro. Bozo, Leandro e Leonardo, Mara Maravilha, Zezé Di Camargo e Luciano, Gretchen e Sula Miranda foram algumas das personalidades que marcaram presença na atração.

Agora, no programa apresentado por Patrícia, os telespectadores poderão ver O Jogo das 3 Pistas, Show de Calouros, Qual é a Música?, Câmera Escondida e Show do Milhão mais uma vez. O Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel vai ao ar todo domingo, às 19h, no SBT.