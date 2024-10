Chuva causa três mortes em Bauru e uma na Capital

Três pessoas - uma criança, uma mulher e um homem idoso - morreram na tarde de sexta-feira, 11, soterradas após a queda de um muro no bairro Samambaia, em Bauru, cidade do interior de São Paulo. Um temporal com ventania atingiu diversas cidades paulistas no fim da tarde e início da noite.

O temporal também deixou ao menos um óbito confirmado na capital paulista, com uma vítima atingida por uma queda de árvore durante uma feira no interior de um condomínio na Rua Professora Nina Stocco, no distrito Campo Limpo, na zona sul, de acordo com a Defesa Civil do Estado.

Em Bauru, o colapso da estrutura de blocos foi provocado pela forte intensidade das chuvas e dos ventos que atingiram a cidade, informou a Defesa Civil. A identidade das vítimas não foi informada. Um cachorro também morreu após a queda do muro. A tempestade ainda provocou quedas de árvores pelo município.

Na cidade de São Paulo, além do óbito confirmado, a queda de árvore no Campo Limpo também atingiu uma segunda pessoa, que estava na mesma barraca de feira e precisou ser encaminhada para atendimento em um pronto-socorro da região, ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Também na capital, uma queda de árvore atingiu um ônibus na Rua Anísio de Abreu, na Vila Cisper, na zona leste, mas não deixou vítimas, de acordo com a Defesa Civil do Estado. Foram registrados ao menos seis pontos de alagamentos, três deles considerados intransitáveis pelo órgão.

Em Cotia, na Grande São Paulo, as fortes chuvas com vendaval também causaram a queda de um muro, no bairro Jardim Josemar. Duas pessoas ficaram gravemente feridas e uma terceira teve escoriações. Todas foram socorridas.

Também na região metropolitana, Taboão da Serra registrou ao menos 25 quedas de árvores sobre a via, parte delas atingiu a fiação elétrica. Segundo a Defesa Civil do Estado, parte da estrutura metálica do telhado de um posto de gasolina colapsou, atingindo um veículo, assim como foi confirmada a queda de uma torre de telefonia. Não há registro de feridos até o momento.

Em Presidente Prudente, no interior do Estado, o temporal, com fortes ventos e granizo, danificou as estruturas das casas, causou destelhamento e queda de portão e provocou queda de árvores, informou a Defesa Civil.

A Defesa Civil também confirmou ao menos oito quedas de árvores sobre vias de Sorocaba, também no interior. Também foi registrado o destelhamento de ao menos uma residência, mas sem registro de vítimas e feridos.

Em Pederneiras houve o colapso de estrutura metálica de um posto de combustível em construção. A CPFL, distribuidora de energia elétrica da cidade, foi ao local, cortou a rede e liberou o local para a remoção da estrutura que colapsou. "Os laudos serão encaminhados para verificação de responsável técnico pela estrutura", informou a Defesa Civil.

No município de Oscar Bressane também foram registradas quedas de árvore e destelhamentos. Na Rua Florêncio Navarro, no centro da cidade, um poste atingiu o portão de uma casa, No bairro Ângelo Gigoto, seis residências tiveram destelhamento parcial.

Na capital, a forte chuva que atingiu a cidade no início da noite desta sexta-feira, 11, arrancou parte da estrutura metálica da cobertura do Shopping SP Market, localizado na Avenida das Nações Unidas, na zona sul. Segundo a Defesa Civil do Estado, alguns veículos estacionados foram atingidos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um carro é atingido no estacionamento. De acordo com a assessoria do shopping, a equipe de brigada foi acionada, isolou o local e o empreendimento seguiu funcionando normalmente.