Adriana Calcanhotto revela lidar com stalkers há anos: 'É o inferno'

Aos 59 anos, Adriana Calcanhotto revelou em conversa no videocast Conversa Vai, Conversa Vem que lida com stalkers há anos. Em entrevista ao programa, a cantora afirmou que ser mulher "é mais difícil do que deveria ser" e que a perseguição indesejada de homens "é o inferno".

"[Lidar com stalkers] é da condição de ser mulher, não de ser conhecida", opinou Adriana. "Sou uma mulher branca, não sou mais jovem e sou acometida por isso. Fico pensando nas mulheres não brancas, não conhecidas, sobretudo as mulheres trans [que passam por isso]."

Perguntada sobre a condição de ser mulher na atualidade, ela disse que "é uma luta diária e sem fim para não ser morta, abusada, invadida e desconsiderada".

Adriana está lançando o álbum O Quarto, o quarto volume de lançamentos para crianças com o codinome de Adriana Partimpim.