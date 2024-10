Filme de 'Peaky Blinders' anuncia retorno de nomes da série

O filme de, ainda sem previsão de estreia, terá o retorno de diversos atores da série, incluindo Sophie Rundle, que interpreta a irmã de Thomas Shelby, Ada, na produção original. Nomes recém-anunciados também incluem os coadjuvantes Ned Dennehy (Charlie Strong), Packy Lee (Johnny Dogs) e Ian Peck (Curly).

O filme será dirigido por Tom Harper, que comandou três episódios da primeira temporada de Peaky Blinders. O longa também já teve confirmadas algumas estrelas que não fizeram parte do elenco da série e que serão introduzidas no filme, como Rebecca Ferguson, Barry Kheogan e Tim Roth. Detalhes de seus personagens permanecem em segredo.

O filme vai se passar durante a Segunda Guerra Mundial e terá o retorno do ator Cillian Murphy no papel de Thomas Shelby. Do elenco principal da série, o único ator que ainda não foi confirmado no filme é Paul Anderson, que viveu o irmão do protagonista, Arthur Shelby.

CRIME

Peaky Blinders destaca as violentas ruas de Birmingham nos anos 1920 e retrata a evolução brutal da família criminosa Shelby e de seu líder, Tommy Shelby (Cillian Murphy), de gângster a legítimo homem de negócios e membro do parlamento. A série foi criada por Steven Knight, que retorna como roteirista e produtor do filme.

Peaky Blinders encerrou sua jornada de seis temporadas em abril de 2022, já anunciando que a história seria concluída em um longa-metragem. No Brasil, a produção original está disponível na Netflix.

