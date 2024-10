Cantor interrompe show, ajuda no parto da esposa e volta para cantar: 'Noite louca'

Brantley Gilbert viveu um momento surpreendente na última sexta-feira, dia 11. Durante sua apresentação em Tupelo, Mississippi, o cantor precisou interromper o show para ajudar no nascimento do seu filho, que ocorreu no ônibus de sua turnê. Após o parto, ele voltou ao palco e concluiu a performance.

Em suas redes sociais, Gilbert compartilhou um vídeo desse episódio, descrevendo-o como "a noite mais louca" de sua vida. No vídeo, ele aparece correndo para fora do palco depois de ser informado por sua equipe sobre uma "emergência nos bastidores". Ao chegar ao ônibus, ele encontrou sua esposa, a influenciadora Amber Cochran Gilbert, em trabalho de parto, sendo assistida por uma doula.

Após o nascimento do bebê, o cantor voltou ao palco, onde foi recebido com uma grande ovação do público. Emocionado, ele declarou: "Nós temos um bebê!". Gilbert ainda não divulgou o nome do recém-nascido. O casal, que está junto desde 2015, já tem outros dois filhos, Barrett, de 6 anos, e Braylen, de 5.

Na legenda do post no Instagram, o cantor se derreteu: "A noite passada foi a mais louca da minha vida. Ver uma mulher tão incrível fazer algo tão extraordinário é algo que nunca vou esquecer. Agradeço à nossa equipe de estrada por nos apoiar, à Brittany Thornton por nos ajudar a trazer esse pequeno ao mundo, e a Tupelo, Mississippi, por todo o carinho e suporte. Acima de tudo, obrigado, Amber Gilbert, por me deixar te amar e me mostrar o quão incrivelmente forte uma mulher pode ser. Eu te amo".