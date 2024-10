Ex-namorada de Al Pacino, 54 anos mais jovem, teria trocado o ator pelo apresentador Bill Maher

A produtora cinematográfica Noor Alfallah, 30, não está mais namorando o ator Al Pacino, 84. O casal começou a se relacionar em 2022 e teve um filho, Roman, em julho de 2023.

Pacino confirmou a informação à revista People, na última semana. Agora, segundo o mesmo veículo, a mulher estaria em um romance com o famoso apresentador Bill Maher, 68, anfitrião do programa Real Time with Bill Maher. Os dois já foram vistos juntos em vários encontros.

Alfallah também já namorou o cantor Mick Jagger. "Nossas idades não importavam para mim", disse ela à Hello! Magazine após seu término com o líder dos Rolling Stones em março de 2018.