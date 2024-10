Sorocaba planeja erguer 'o maior prédio do mundo'

A prefeitura de Sorocaba, no interior paulista, planeja construir no centro da cidade, com a iniciativa privada, o maior prédio do mundo. O projeto foi anunciado na quarta-feira pelo prefeito Rodrigo Manga (Republicanos).

A proposta é revitalizar o centro construindo o megaedifício residencial e comercial para atrair investimentos e turistas. Segundo o prefeito, o projeto se encaixa numa proposta de valorização do centro, região que sofreu esvaziamento populacional nas últimas décadas. Conforme o anúncio da prefeitura, o futuro arranha-céu terá 170 andares, o que representa cerca de um quilômetro de altura.

O plano sorocabano se inspira no projeto do que é hoje o maior edifício do mundo, o Burj Khalifa, nos Emirados Árabes, com 828 metros de altura e 163 andares. No Brasil, o maior prédio é o Yachthouse, em Balneário Camboriú (SC), com 290 metros e 81 andares.

Já em Sorocaba, o edifício mais alto é o Ícone, com 141 metros de altura e 45 andares, mas está localizado fora do centro, no bairro Jardim Faculdade, na zona sul da cidade. Na região central, predominam prédios de médio porte, com no máximo 30 andares.

Reeleito em primeiro turno para um segundo mandato, Rodrigo Manga disse ao Estadão que a megaconstrução está no contexto de outras iniciativas de valorização do centro, como a recuperação de prédios históricos e a melhoria na mobilidade. A antiga estação ferroviária será restaurada para receber o Trem Intercidades, projeto do governo estadual, que ligará Sorocaba à capital.

Com as obras do prédio, Manga prevê a criação de 5 mil vagas de trabalho diretas e indiretas e um investimento de R$ 2 bilhões pela iniciativa privada, com apoio do poder público. "Nós estamos fazendo a revisão do Plano Diretor, que não é mudado há dez anos, para retirar o limite de altura das construções apenas na região central. Vamos dar também isenção de outorgas e taxas para atrair investimentos", disse.

ESTUDOS. Segundo ele, empresas que ainda não foram reveladas manifestaram interesse em construir o megaedifício, com apoio do município em relação às licenças. Uma empresa de engenharia realizou os estudos de revisão do Plano Diretor. Para mudar o plano está prevista a realização de audiências públicas. Nas próximas semanas, o projeto será apresentado à Câmara de Vereadores.

Segundo o prefeito, os técnicos da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (Seplan) fizeram análises em conjunto com a empresa parceira na revisão do Plano Diretor e a região central estaria preparada para receber um prédio desse porte.

Prefeito convidou Pablo Marçal para ser secretário

Durante a campanha eleitoral para a Prefeitura de São Paulo, o candidato Pablo Marçal (PRTB) anunciou que, caso fosse eleito, pretendia construir o maior prédio do mundo na cidade, também com 1 quilômetro de altura. Marçal ficou em terceiro lugar e está fora do segundo turno da disputa na capital. Na última segunda, o prefeito de Sorocaba, inclusive, convidou o ex-candidato da capital para assumir o cargo de secretário municipal de Desenvolvimento Econômico na próxima gestão, que se iniciará em janeiro de 2025.

Se for erguido como quer o prefeito, o prédio de Sorocaba vai superar em muito o Senna Tower, que a construtora FG Empreendimentos pretende construir em Balneário Camboriú, cidade famosa pelos edifícios gigantes. O projeto catarinense, cujo nome homenageia o piloto da Fórmula 1 Ayrton Senna, que morreu há 30 anos, prevê uma altura de 509 metros, o que o colocaria como o maior edifício residencial do mundo, segundo o Council on Tall Buildings and Urban Habitat (Conselho de Edifícios Altos e Habitat Urbano, em português).

O conselho mantém o site The Skyscraper Center, com o ranking dos maiores arranha-céus do planeta.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.